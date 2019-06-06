Орешкин: доллар неизбежно теряет свою долю на мировом рынке

Американский доллар продолжает терять свою долю на мировом рынке. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, дедолларизация в России, как и в других странах, не прекратилась и активно идет.

«Китай, Турция и другие крупные партнеры увеличивают свою долю в евро, как и Европа. Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке», — цитируют «РИА Новости» Орешкина.

Напомним, сегодня в рамках ПМЭФ президент РТ Рустам Минниханов и врио главы РБ Радий Хабиров подписали новый документ о сотрудничестве Татарстана и Башкирии.