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Орешкин: доллар неизбежно теряет свою долю на мировом рынке

10:27, 06.06.2019
Орешкин: доллар неизбежно теряет свою долю на мировом рынке
Фото: kremlin.ru

Американский доллар продолжает терять свою долю на мировом рынке. Об этом заявил глава Минэкономразвития РФ Максим Орешкин на полях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ).

По его словам, дедолларизация в России, как и в других странах, не прекратилась и активно идет.

«Китай, Турция и другие крупные партнеры увеличивают свою долю в евро, как и Европа. Доллар постепенно и неизбежно теряет свою долю на мировом рынке», — цитируют «РИА Новости» Орешкина.

Напомним, сегодня в рамках ПМЭФ президент РТ Рустам Минниханов и врио главы РБ Радий Хабиров подписали новый документ о сотрудничестве Татарстана и Башкирии.

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