Депутат Госдумы: Минэкономразвития только и делает, что перекладывает ответственность за цифры на регионы

В ходе делового завтрака Сбербанка на Петербургском международном экономическом форуме (ПМЭФ) депутат Госдумы РФ, председатель комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров обвинил главу Минэкономразвития РФ Максима Орешкина и его министерство в неэффективности.

Поводом к резкой реплике стало упоминание Орешкиным в своем выступлении ареста американского инвестора Майкла Калви. После этого Макаров заявил, что он сам высказался по поводу дела Калви через два дня после ареста бизнесмена, а комментария главы Минэкономразвития пришлось ждать почти месяц. За этим последовали обвинения в адрес министерства.

— Сегодня Минэкономразвития занято только тем, что перекладывает ответственность на регионы за цифры, которые надо достичь! — заявил Макаров.

Ситуацию попытался смягчить глава Сбербанка Герман Греф. «Госдума должна нас держать в форме, иначе мы расслабляемся», — прокомментировал он.

Орешкин на реплику не отреагировал.

Подробнее о первом дне ПМЭФ-2019 — в галерее «Реального времени».