ПМЭФ-2019, день первый: цифровое развитие, перспективы экономического роста и инвестиционные соглашения

Сегодня в России открылся Петербургский международный экономический форум. В рамках него Татарстан подписал ряд соглашений — с «Росгеологией», Сбербанком, «Яндекс.Маркетом», Ozon, а также с Башкирией, Калужской областью, Красноярским краем. Первый день форума - в фоторепортаже "Реального времени".





