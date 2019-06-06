Россия вошла в топ-10 стран по расходам граждан на путешествия за рубежом в 2018 году

Россия в 2018 году заняла седьмое место в мире по расходам своих граждан на путешествия за рубежом. За прошлый год россияне оставили за границей $34,5 млрд, что на 11% больше, чем годом ранее.



Больше всего во время зарубежных поездок тратят туристы из Китая, их расходы выросли на 5% по сравнению с 2017 годом и составили $277 млрд. На втором месте граждане США с тратами в $144 млрд, что на 7% больше, чем годом ранее. На третьем — Германия ($94 млрд, +1%). Кроме того, в топ-5 входят Великобритания ($75,8 млрд, прирост — 3%) и Франция ($48 млрд, плюс 11%).

Также в первую десятку стран по расходам своих граждан на путешествия за рубежом попали Австралия, Канада, Южная Корея и Италия, сообщает Всемирная туристская организация ООН (UNWTO).



Туристы во всем мире потратили в 2018 году $1,7 трлн, что на 4% больше, чем годом ранее.

Отметим, что по итогам 2018 года Россия заняла 16-е место в рейтинге самых посещаемых стран мира по версии Всемирной туристской организации. За прошлый год Россию посетили 24,6 млн туристов.

