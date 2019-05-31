Россия вошла в топ-20 самых посещаемых стран мира по итогам 2018 года

По итогам 2018 года Россия заняла 16-е место в рейтинге самых посещаемых стран мира по версии Всемирной туристской организации (UNWTO). За прошлый год РФ посетили 24,6 млн туристов.

В топ-10 стран, которые в 2018 году посетило наибольшее число туристов, вошли Франция (93,2 млн), Испания (82,8 млн), США (82,2 млн), Китай (62,9 млн), Италия (62,1 млн), Турция (45,8 млн), Мексика (41,4 млн), Германия (38,9 млн), Таиланд (38,3 млн) и Великобритания (35,1 млн).

Всего в прошлом году общее число туристов составило 1,4 млрд человек.

Напомним, по итогам l квартала 2019 года Россию посетили 6,4 млн иностранцев. С туристическими целями в страну приехали 470 тыс., что на 21,5% больше, чем за аналогичный период прошлого года. По числу въезжающих туристов лидером остается Китай — 163 тыс. человек. Далее идут Южная Корея (59,2 тыс.), Израиль (24,7 тыс.), Германия (23,3 тыс.) и Франция (17,6 тыс.).