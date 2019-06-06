Опрос: 25% предпринимателей назвали лишний контроль препятствием для развития бизнеса

Излишние меры контроля и надзора занимают первое место среди факторов, препятствующих развитию бизнеса. Такого мнения придерживаются 25% предпринимателей, опрошенных представителями «Опоры России».

Как сообщил на ПМЭФ глава общественного объединения Александр Калинин, всего было опрошено более 600 компаний из всех регионов России.

Также, по мнению предпринимателей, на развитие бизнеса негативно влияют высокая фискальная нагрузка (этот вариант назвали 21% бизнесменов), низкий потребительский спрос (20%) и отсутствие растущих рынков сбыта (9%), пишет ТАСС.

Ранее сообщалось, что в России заработает платформа для работы с жалобами предпринимателей на силовые структуры.