В России заработает платформа для работы с жалобами предпринимателей на силовиков

Премьер-министр РФ Дмитрий Медведев подписал распоряжение о создании цифровой платформы для работы с обращениями предпринимателей. Документ размещен на официальном портале правительства РФ.

В наблюдательный совет автономной некоммерческой организации войдут «представители всех общероссийских деловых объединений». Задача платформы — прием обращений предпринимателей об оказании на них давления со стороны правоохранительных органов. В тоже время использование платформы для рассмотрения вопросов, которые касаются нарушения прав и законных интересов при проведении контрольно-надзорных мероприятий, не планируется.

Напомним, ранее сообщалось, что Пермский край и Саратовская область попали в число регионов, в которых административное давление на бизнес наиболее сильное. Это следует из доклада бизнес-омбудсмена РФ Бориса Титова, в котором появился «Индекс административного давления».

