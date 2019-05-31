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Москва предложила Токио отказаться от виз

09:13, 31.05.2019
Москва предложила Токио отказаться от виз
Фото: pixabay.com

Россия предложила Японии перейти на полный безвизовый режим, сообщает ТАСС.

Россия рассчитывает, что обсуждение этой темы продолжится. С таким заявлением выступил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Японии Таро Коно. Лавров отметил, что в качестве первого шага Россия напомнила об инициативе Владимира Путина ввести режим свободного перемещения между всеми жителями Сахалинской области и жителями префектуры Хоккайдо.

Напомним, ранее в Совфеде РФ рассказали о перспективах отмены виз между Японией и Россией.

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