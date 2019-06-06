Кудрин признал, что Росстат должен быть независим от Минэкономразвития

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин на ПМЭФ признался журналистам, что Росстат должен быть независим от Минэкономразвития, сообщает «РИА Новости».

Структуру нужно выводить из подчинения министерству, подчеркнул он. «Я раньше спокойнее к этому относился, но сегодня все-таки более уверен, что нужно выводить из-под Минэкономразвития Росстат», — объяснил Кудрин.

Напомним, ранее глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что потенциал роста экономики России в ближайшие годы не превысит 2%. Выступая на сессии ПМЭФ, он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время не удастся достичь планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста, превышающие мировые.

