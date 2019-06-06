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Кудрин предрек рост экономики России не выше 2%

10:29, 06.06.2019
Кудрин предрек рост экономики России не выше 2%
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Глава Счетной палаты РФ Алексей Кудрин заявил, что потенциал роста экономики России в ближайшие годы не превысит 2%, сообщает ТАСС.

Выступая на сессии ПМЭФ, он отметил, что, скорее всего, в ближайшее время не удастся достичь планки в 3% или выше, чтобы выйти на темпы роста, превышающие мировые. По прогнозам Минэкономразвития, по итогам 2019 года темпы роста российской экономики могут превысить 1,3%.

Напомним, ранее Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году. В документе сказано, что в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента.

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