ЦБ планирует продать банк «Открытие» в 2021 году

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала, что регулятор готовится продать санированный банк «ФК Открытие» в 2021 году. При этом она отметила, что ЦБ рассчитывает выбрать подходящий момент, чтобы не продавать банк с большим дисконтом.

«Мы намерены продавать, выводить на рынок те банки, которые мы взяли на санацию, безусловно», — заявила Набиуллина в кулуарах Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) телеканалу «Россия 24».

Она подчеркнула, что сроки по продаже «Открытия» установлены на 2021 год.

«Но, естественно, все будет зависеть от конъюнктуры, мы не хотели бы продавать с большим дисконтом», — отметила глава ЦБ.

Ранее Набиуллина сообщала, что ЦБ планирует изменить правила санации банков: упростить систему продажи организации и ввести возможность ареста имущества руководства до суда.

