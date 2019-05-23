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Набиуллина рассказала о готовящихся изменениях в процедуре санации банков

07:39, 23.05.2019
Набиуллина рассказала о готовящихся изменениях в процедуре санации банков
Фото: realnoevremya.ru / Роман Хасаев

Председатель Центробанка Эльвира Набиуллина рассказала о готовящихся изменениях, которые регулятор намерен внести в процедуру санации банков. Планируется упростить систему продажи банка и ввести возможность ареста имущества руководства до суда

В интервью «Известиям» глава ЦБ сообщила, что главным изменением станет возможность введения «большей гибкости» при продаже, поскольку на сегодня банк после санации можно продать только на открытом аукционе.

«Проблема в том, что если открытые торги не состоялись, то у нас нет возможности продать банк единственному покупателю», — подчеркнула Набиуллина.

Банк России добивается расширения возможностей в этой сфере. Планируется, что изменения позволят продавать банк напрямую, размещать его на рынке или бирже частями.

ЦБ также собирается ввести возможность досудебного ареста имущества владельцев и топ-менеджеров банков, попавших под санацию.

«Нам нужно серьезно улучшить положение с ответственностью собственников и менеджеров за ситуацию в банках, и не только в случае отзыва лицензии, но и когда государство тратит большие средства на санацию», — добавила Набиуллина.

ЭкономикаБанки
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