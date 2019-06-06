Володин призвал сделать русский язык межнациональным для многих людей в мире

Русский язык должен стать языком межнационального общения для многих людей в мире. Об этом заявил спикер Госдумы РФ Вячеслав Володин.

Он также отметил, что необходимо сделать все, чтобы сохранить русский язык.

«В эпоху мессенджеров, лайков и репостов только в живом общении можно сохранить богатство и разнообразие устной речи», — привела слова Володина пресс-служба нижнего парламента.

Спикер Госдумы обратился к россиянам с просьбой общаться друг с другом как можно чаще, читать отечественную классику, «в которой собрана мудрость нашего многонационального народа».

Заявление Володин сделал в честь двух праздников, которые отмечаются 6 июня, — Дня русского языка и Пушкинского дня России.

Напомним, ранее Володин призвал депутата от КПРФ не материться в соцсетях.