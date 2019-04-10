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Володин призвал депутата от КПРФ не материться в соцсетях

11:24, 10.04.2019
Володин призвал депутата от КПРФ не материться в соцсетях
Фото: realnoevremya.ru / Олег Тихонов

Спикер Госдумы Вячеслав Володин обратил внимание, что депутат нижней палаты парламента от КПРФ Ольга Алимова позволяет себе использовать нецензурные выражения в соцсетях.

«Давайте бороться с этим недостатком. Работайте над собой, пожалуйста, потому что вас все любят. Вы, наверное, терпите, терпите целое заседание, ни на кого не материтесь, а в социальных сетях у вас открывается…» — приводит его слова RNS.

После этого депутат от КПРФ Николай Коломейцев предположил, что у Алимовой открываются чакры.

Сегодня у Ольги Алимовой день рождения. Она родилась 10 апреля 1953 года в Саратове.

Напомним, что в начале марта Володин сорвал выступление министра экономического развития Максима Орешкина и перенес его выступление перед Госдумой на месяц.

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