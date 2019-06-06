«Левада-центр»: большинство россиян не доверяют НПФ
Большинство жителей России (63%) не хотят делать дополнительные отчисления в негосударственные пенсионные фонды (НПФ) сверх обязательных. Об этом свидетельствует исследование «Левада-центра».
Согласно опросу, граждане отрицательно относятся к идее дополнительных отчислений с зарплат на негосударственную накопительную пенсию. Так, всего 29% респондентов заявили о готовности перечислять средства в НПФ, передает РБК.
Уточняется, что из них 19% граждан хотели бы дополнительно отчислять на накопительную пенсию от 1 до 5% своего дохода, еще 10% хотели бы отчислять дополнительно 6% дохода и более.
Опрос был проведен в конце среди 1 600 человек допенсионного возраста в России.
Напомним, ранее сообщалось, что россиянам могут разрешить получать выплаты от НПФ по старому пенсионному возрасту.Общество
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