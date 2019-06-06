Главное к утру: Минниханов поучаствует в ПМЭФ-2019, самые «убитые» дороги Казани, рейтинг востребованных продуктов в России

«Реальное время» публикует подборку наиболее важных и интересных новостей на утро четверга, 6 июня.

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019). Ожидается, что на полях форума глава РТ проведет ряд деловых встреч и переговоров с представителями международных компаний, а также с губернаторами регионов, в том числе с врио главы Башкирии Радием Хабировым.

Дорожная инспекция ОНФ в рамках проекта «Карта убитых дорог» показала, что даже в центре Казани до сих пор наблюдаются ямы. Столица Татарстана поднялась с 9-го на 5-е место в рейтинге проекта. Всего на карте более 40 тысяч проблемных точек, из которых около 10 тысяч были приведены в порядок.

По итогам мая в пятерку самых продаваемых товаров в натуральном выражении в России вошли молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства, а также парфюмерия. Также в топ-10 попали хозяйственные товары, пиво, кондитерские изделия, мясная продукция и колбасы и сигареты.

Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил, что информация о его смерти не соответствует действительности. «Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — сказал он, пообещав сегодня выпустить заявление о состоянии Алибасова.

Видеохостинг YouTube будет блокировать видеозаписи, продвигающие националистические идеи, а также ролики, которые оспаривают доказанные и задокументированные случаи проявления жестокости. В блоге компании сообщается, что удаление видео будет происходить в выборочном порядке.