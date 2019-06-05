Инспекторы ОНФ показали самые «убитые» дороги Казани — видео

Фото: скриншот видеозаписи

Дорожная инспекция ОНФ показала, что даже в центре Казани до сих пор наблюдаются ямы. Столица Татарстана поднялась с 9-го на 5-е место в рейтинге проекта, сообщают «Новости Татарстана» телеканала ТНВ.

«Карту убитых дорог» пополняют сами автолюбители, отмечает телеканал. На карте более 40 тысяч проблемных точек. Из них около 10 тысяч были приведены в порядок.

Ранее сообщалось, что по Казани отмечены 366 участков, из которых 132 отремонтированы, 46 стоят в планах ремонта. Координатор проекта «Дорожная инспекция ОНФ/Карта убитых дорог» Александр Васильев отметил, что в столице РТ ремонтируются именно те улицы, о которых просит большинство горожан.