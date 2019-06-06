Молочные продукты и косметика заменили сигареты и алкоголь в рейтинге востребованных продуктов в РФ

По итогам мая в пятерку самых продаваемых товаров в натуральном выражении в России вошли молочные продукты, безалкогольные напитки, хлеб, лекарства, а также парфюмерия. Это следует из исследования «Такскома», который проанализировал более 14 млрд кассовых чеков.

Также в топ-10 попали хозяйственные товары, пиво, кондитерские изделия, мясная продукция и колбасы и сигареты, пишут «Известия».

В мае 2018 года в пятерку вместо молока и косметики входили сигареты и крепкий алкоголь. Руководитель коммерческого департамента компании «Такском» Константин Головкин пояснил, что перемещения в рейтинге товаров-лидеров могут быть связаны с изменением потребительских предпочтений россиян и реформой контрольно-кассовой техники.

Ранее Росстат сообщил, что по итогам января — апреля 2019 года продукты в России дорожали быстрее, чем в Евросоюзе, — 3,6% против 1,1%.