YouTube будет удалять видеоролики, продвигающие националистические идеи

Видеохостинг YouTube будет блокировать видеозаписи, продвигающие националистические идеи, а также ролики, которые оспаривают доказанные и задокументированные случаи проявления жестокости.

В блоге компании сообщается, что удаление видео будет происходить в выборочном порядке.

«Мы понимаем, что некоторая часть этого контента имеет значение для исследователей или неправительственных организаций, которые стараются понять [природу] ненависти для того, чтобы бороться с ней, и мы изучаем способы сделать это возможным в будущем», — говорится в заявлении.

Напомним, YouTube с 15 января ввел запрет на публикацию материалов об опасных для жизни и здоровья пранках и челленджах.