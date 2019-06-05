Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в ПМЭФ

Президент Татарстана Рустам Минниханов прибыл в Санкт-Петербург для участия в мероприятиях Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2019).

Ожидается, что на полях форума глава РТ проведет ряд деловых встреч и переговоров с представителями международных компаний, а также с губернаторами регионов — врио Радием Хабировым, главой Красноярского края Александром Уссом и т. д. Также будет подписан ряд документов и соглашений о сотрудничестве.



Кроме того, Минниханов примет участие в открытии форума, пленарной сессии с участием президента России Владимира Путина, и в «деловом завтраке» Сбербанка, сообщает пресс-служба президента РТ.

Традиционно в рамках ПМЭФ состоится заседание Ассоциации инновационных регионов России (АИРР), чьим председателем является Минниханов.

Ранее сообщалось, что Минниханов в рамках ПМЭФ может подписать соглашение о создании на чистопольской ТОСЭР завода сжиженного газа.