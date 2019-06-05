Представитель Бари Алибасова опроверг его смерть

Пресс-секретарь продюсера Бари Алибасова Вадим Горжанкин заявил телеканалу «360», что информация о его смерти не соответствует действительности.



«Нет, это все бред! Так и можете написать: что это бред. Никто не умер, он живой», — сказал он, пообещав завтра выпустить заявление о состоянии Алибасова.

Писатель Сергей Минаев, который вслед за Telegram-каналами начал тиражировать слухи о смерти Алибасова, извинился перед его родными.

«Простите, я увидел два сообщения в ленте о смерти Алибасова и написал об этом у себя. Я приношу свои извинения родственникам и близким Бари Алибасова», — сообщил он в Telegram-канале.

Напомним, что сегодня Бари Алибасов попал в больницу после того, как случайно выпил жидкость для очистки труб вместо сока. Он получил химический ожог желудка максимальной степени.