UEFA оштрафовал девушку, которая выбежала в купальнике на поле во время финала Лиги чемпионов

Союз европейских футбольных ассоциаций (UEFA) оштрафовал американскую модель Кинси Волански, которая выбежала в купальнике на поле во время матча финала Лиги чемпионов между «Ливерпулем» и «Тоттенхемом».

Сумма штрафа составила €15 тысяч: €5 тыс. за самовольный выход на поле во время матча и €10 тыс. за рекламу YouTube–канала пранкера Виталия Здоровецкого, сообщает Marcа.

Напомним, что финал Лиги чемпионов в Мадриде между «Тоттенхэмом» и «Ливерпулем» был прерван на 18-й минуте забегом модели Кинси Волански по полю.

Болельщица добежала до середины поля, после чего была поймана стюардами. Ее отвели в подтрибунное помещение. Девушка была одета в черную майку с надписью Vitaly Uncensored на груди. Протест мог быть против того, что ее друга не пустили на матч.

Матч выиграл «Ливерпуль» со счетом 2:0.