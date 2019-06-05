СМИ: российские хакеры атаковали представительство ЕС в Москве

В 2017 году российские хакеры атаковали представительство ЕС в Москве, однако информация была скрыта Европейской службой по внешним делам.

Как сообщает BuzzFeed News со ссылкой на внутренний документ, в котором приводятся детали инцидента, о нем стало известно только в апреле 2019 года.

Уточняется, что были взломаны как минимум два компьютера. Произошла утечка информации, однако неизвестно, какие именно данные и в каком объеме похитили хакеры.

По данным портала, аналогичные атаки были предприняты против нескольких европейских министерств иностранных дел.

Ранее сообщалось, что интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подверглись DDoS-атакам.