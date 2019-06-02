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Рособрнадзор заявил о DDoS-атаках на свои интернет-ресурсы

03:27, 02.06.2019
Рособрнадзор заявил о DDoS-атаках на свои интернет-ресурсы
Фото: pixabay.com

Интернет-ресурсы Федеральной службы по надзору в сфере образования и науки (Рособрнадзор) подверглись DDoS-атакам.

Удары по серверам ведомства начались после завершения экзаменов 31 мая и продолжились на следующий день. Никаких проблем для организаторов и участников экзаменов они не создали, уточнили в пресс-службе Рособрнадзора.

В настоящее время материалы об атаке переданы в правоохранительные органы.

Напомним, ранее сообщалось, что Сбербанк за три месяца отразил 40 хакерских атак.

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