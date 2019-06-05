АСВ выплатит 20% требований кредиторов банка «Спурт»

Агентство по страхованию вкладов (АСВ) в качестве конкурсного управляющего банка «Спурт» решило увеличить процент удовлетворения требований кредиторов. Таким образом, от общей суммы требований первой очереди будет выплачено не 18,15%, а 20,31%.

Кроме того, решено продлить расчеты до 3 сентября 2019 года, говорится в сообщении ведомства, опубликованном в реестре сведений о банкротстве.

Напомним, что в понедельник, 3 июня, суд приговорил экс-главу банка Евгению Даутову к 3 годам и 1 месяцу колонии общего режима.

«Спурт» был признан банкротом в сентябре 2017 года. Уголовное дело по злоупотреблениям в банке завели в феврале 2018-го.