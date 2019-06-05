Джанни Инфантино переизбран на пост президента ФИФА

Джанни Инфантино переизбран на пост президента Международной федерации футбола (ФИФА) на безальтернативной основе. Выборы состоялись сегодня на конгрессе организации в Париже, прямая трансляция которого доступна на канале ФИФА в YouTube.

Напомним, что Инфантино возглавил ФИФА 26 февраля 2016 года после коррупционного скандала в организации и досрочного ухода предыдущего президента ФИФА Йозефа Блаттера. До назначения на пост главы ФИФА Инфантино занимал должность генерального секретаря УЕФА.

Напомним, что в мае Джанни Инфантино получил орден Дружбы от президента России Владимира Путина за вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

