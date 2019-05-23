Президент ФИФА Джанни Инфантино получил орден Дружбы от Путина и поблагодарил на русском языке

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Сегодня во время вручения государственных наград президент России Владимир Путин поблагодарил президента ФИФА Джанни Инфантино за ЧМ-2018 в России.

Ранее Путин подписал указ о награждении спортивного функционера орденом Дружбы «за большой вклад в подготовку и проведение чемпионата мира по футболу 2018 года».



«Яркий праздник, который подарил нам чемпионат мира по футболу, надолго останется в памяти. Благодарен всем, кто помог этой мечте осуществиться: гражданам России, нашим зарубежным партнерам и в первую очередь, конечно, президенту Международной федерации футбола господину Джованни Инфантино», — сказал президент РФ.

«Большое спасибо, слава России», — ответил на русском Инфантино