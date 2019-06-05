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Промышленность

«Роснефть» заявила об интересе к новым нефтехимическим проектам на базе «Уфаоргсинтеза»

12:16, 05.06.2019
«Роснефть» заявила об интересе к новым нефтехимическим проектам на базе «Уфаоргсинтеза»
Фото: realnoevremya.ru / Тимур Рахматуллин

У «Роснефти» есть интерес к реализации новых нефтехимических проектов на мощностях «Уфаоргсинтеза», сообщает Rupec.

Такое заявление на годовом собрании акционеров компании сделал глава «Роснефти» Игорь Сечин. Проекты направлены «на развитие синергии с нефтеперерабатывающим производством». Пока не сообщается, какие конкретно проекты будут, также неизвестны их сроки и инвестиции.

Напомним, ранее глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.

«Это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, а наши контрагенты вынуждены были замещать недополученные объемы», — цитирует его РБК.

ПромышленностьНефтьОбществоВласть Башкортостан
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