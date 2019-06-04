Сечин сообщил об ущербе имиджу России от российской загрязненной нефти

Глава «Роснефти» Игорь Сечин заявил, что загрязнение нефти, поступающей по по трубопроводу «Дружба» в Белоруссию и страны Европы, нанесло ущерб поставщикам российского сырья и имиджу страны.



«Это привело к недопоставке нефти на наши предприятия, а наши контрагенты вынуждены были замещать недополученные объемы», — цитирует его РБК.



По его словам, сейчас нужно добиться удаления «нефтяной пробки» и стараться предотвращать такие инциденты в будущем.

Ранее президент России Владимир Путин уже заявлял, что РФ получила серьезный имиджевый ущерб из-за поставок некачественной нефти по газопроводу «Дружба».

Проблема с качеством нефти в нефтепроводе «Дружба» возникла в середине апреля. В результате был приостановлен транзит нефти в Европу через Белоруссию, Украину и Польшу. СКР возбудил уголовное дело, были арестованы четыре человека.