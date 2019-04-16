Экс-гендиректор ХК «Динамо» Сергей Федоров скончался на 58-м году жизни
Бывший гендиректор футбольного и хоккейного клубов «Динамо» Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.
«На 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель Председателя ВФСО «Динамо» Сергей Алексеевич Федоров», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Динамо».
В клубе уточнили, что Федеров скончался после продолжительной болезни.
По данным радиостанции «Вечерняя Москва», Федеров возглавлял хоккейный клуб «Динамо» в 2017—2018 годах, а в 2018—2019 годах занимал должность гендиректора одноименного футбольного клуба. Он оставил этот пост в марте текущего года из-за онкологического заболевания.
Справка
Сергей Федоров родился 28 марта 1962 года в Московской области. Являлся чемпионом СССР по плаванию. По завершении персональной спортивной карьеры перешел на тренерскую работу.
С 1990 по 1992 год являлся главным тренером сборной России по плаванию.
Федоров являлся заместителем гендиректора «Русской страховой компании», в 2001 году назначен гендиректором ЗАО «ГУТА — Страхование».
Занимал различные должности в ВТБ. В 2016 году назначен советником председателя ВФСО «Динамо».
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