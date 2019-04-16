Экс-гендиректор ХК «Динамо» Сергей Федоров скончался на 58-м году жизни

Бывший гендиректор футбольного и хоккейного клубов «Динамо» Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.

«На 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель Председателя ВФСО «Динамо» Сергей Алексеевич Федоров», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Динамо».

В клубе уточнили, что Федеров скончался после продолжительной болезни.

По данным радиостанции «Вечерняя Москва», Федеров возглавлял хоккейный клуб «Динамо» в 2017—2018 годах, а в 2018—2019 годах занимал должность гендиректора одноименного футбольного клуба. Он оставил этот пост в марте текущего года из-за онкологического заболевания.