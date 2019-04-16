Новости спорта

17:19 МСК Все новости
Новости раздела
Спорт

Экс-гендиректор ХК «Динамо» Сергей Федоров скончался на 58-м году жизни

16:50, 16.04.2019
Экс-гендиректор ХК «Динамо» Сергей Федоров скончался на 58-м году жизни
Фото: ruspekh.ru

Бывший гендиректор футбольного и хоккейного клубов «Динамо» Сергей Федоров скончался в возрасте 57 лет.

«На 58-м году жизни после продолжительной болезни скончался заместитель Председателя ВФСО «Динамо» Сергей Алексеевич Федоров», — говорится в сообщении пресс-службы ХК «Динамо».

В клубе уточнили, что Федеров скончался после продолжительной болезни.

По данным радиостанции «Вечерняя Москва», Федеров возглавлял хоккейный клуб «Динамо» в 2017—2018 годах, а в 2018—2019 годах занимал должность гендиректора одноименного футбольного клуба. Он оставил этот пост в марте текущего года из-за онкологического заболевания.

Справка

Сергей Федоров родился 28 марта 1962 года в Московской области. Являлся чемпионом СССР по плаванию. По завершении персональной спортивной карьеры перешел на тренерскую работу.

С 1990 по 1992 год являлся главным тренером сборной России по плаванию.

Федоров являлся заместителем гендиректора «Русской страховой компании», в 2001 году назначен гендиректором ЗАО «ГУТА — Страхование».

Занимал различные должности в ВТБ. В 2016 году назначен советником председателя ВФСО «Динамо».

Спорт
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров