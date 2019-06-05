Всемирный банк сообщил о рекордном росте экономики России в 2018 году

В докладе Всемирного банка отмечается, что в 2018 году зафиксирован рекордный рост экономики России.

В документе сказано, что в прошлом году российская экономика достигла шестилетнего максимума с показателем в 2,3 процента. Этого удалось добиться благодаря повышению мировых цен на нефть, увеличению прибыли от экспорта, а также из-за реализации нескольких крупных энергетических проектов и проведению чемпионата мира по футболу.

Кроме того, Всемирный банк снизил апрельский прогноз по росту российской экономики по итогам 2019 года с 1,4 до 1,2 процента. Пересмотр прогноза связан со снижением объемов добычи нефти, более жесткой валютной политикой и увеличением НДС.



Ранее Международный валютный фонд спрогнозировал сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в текущем году.

