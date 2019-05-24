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МВФ спрогнозировал сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году

11:20, 24.05.2019
МВФ спрогнозировал сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в 2019 году
Фото: pixabay.com

Международный валютный фонд (МВФ) спрогнозировал сохранение темпа роста ВВП России на уровне 1,4% в текущем году.

В материалах МВФ сказано, что государственные инвестиции в нацпроекты вместе с пенсионными изменениями повысят потенциальный рост ВВП РФ на 0,1—0,5 п.п., передает ТАСС.

В январе МВФ понизил прогноз роста экономики России в 2019 и 2020 годах до 1,6% и 1,7%. Рост экономики РФ, по данным фонда, в 2018 году составил 1,7%.

В Организации экономического сотрудничества и развития считают, что рост ВВП РФ в 2019 году составит 1,4%.

АналитикаЭкономикаФинансы
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