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Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек

07:58, 05.06.2019
Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек
Фото: pixabay.com

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек. Об этом сообщили в оппозиционном Комитете врачей Судана.

«Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета… Таким образом, общее число погибших достигло 60», — говорится в заявлении комитета.

В понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Военные заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, оказавшихся среди протестующих.

Напомним, что в апреле в Судане произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был арестован.

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