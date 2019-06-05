Число погибших при разгоне демонстрантов в Судане возросло до 60 человек

Число погибших в результате разгона палаточного лагеря в столице Судана Хартуме достигло 60 человек. Об этом сообщили в оппозиционном Комитете врачей Судана.



«Еще десять человек погибли от пуль солдат военного совета… Таким образом, общее число погибших достигло 60», — говорится в заявлении комитета.



В понедельник в центр Хартума были введены силы спецназа, перед которыми была поставлена задача разогнать участников акции протеста у здания министерства обороны и штаб-квартиры суданской армии. Военные заявили, что операция была направлена не против демонстрантов, а для задержания преступников, оказавшихся среди протестующих.



Напомним, что в апреле в Судане произошел военный переворот, в результате которого президент страны Омар аль-Башир был арестован.

