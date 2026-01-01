В аэропорту Нижнекамска вслед за Казанью отменили ограничения

Об этом сообщил представитель Росавиации

Фото: Максим Платонов

В аэропорту Нижнекамска вслед за Казанью сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.

Напомним, по данным приложения МЧС, нижнекамский аэропорт временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в 09:16. С утра 1 января в Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность».

Галия Гарифуллина