В аэропорту Нижнекамска вслед за Казанью отменили ограничения
Об этом сообщил представитель Росавиации
В аэропорту Нижнекамска вслед за Казанью сняли ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Об этом сообщил представитель Росавиации.
Напомним, по данным приложения МЧС, нижнекамский аэропорт временно ограничил прием и выпуск воздушных судов в 09:16. С утра 1 января в Татарстане объявлен режим «Беспилотная опасность».
Подписывайтесь на телеграм-канал, группу «ВКонтакте» и страницу в «Одноклассниках» «Реального времени». Ежедневные видео на Rutube и «Дзене».