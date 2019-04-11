СМИ сообщили о военном перевороте в Судане, президента страны хотят отправить в отставку

Телеканал Al-Hadath сообщил о военном перевороте в Судане.

По его данным, армия Судана собирается снять с поста президента страны Омара аль-Башира и отправить в отставку правительство страны. Вместо них руководить страной во время переходного периода будет военный совет. Переход может продлиться до одного года.

Известно, что военные уже контролируют телевидение страны. Сейчас по нему транслируются «военные марши», а в ближайшее время армия обещает выступить с «важным заявлением».

Напомним, в феврале этого года президент Судана Омар аль-Башир в эфире национального телевидения объявил о введении в стране режима чрезвычайного положения. Он вводился на один год.