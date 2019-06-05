Хабиров отчитался о ходе ремонта дворов в Башкирии

Врио главы Башкирии Радий Хабиров заявил, что в регионе активно продолжаются ремонтные работы во дворах.

По его словам, всего планируется благоустройство 400 территорий, на 93 из них сейчас заканчивается асфальтирование и установка бордюров, ведется озеленение. Далее начнется установка детских площадок, скамеек, урн.

Сдача объектов запланирована на 1 сентября.

«За несколько лет планируем привести в республике в порядок все дворы», — отметил Хабиров на своей странице в Facebook.

Также руководитель республики добавил, что жителям Башкирии, если что-то их не устраивает в ходе ремонта, следует писать ему напрямую в соцсетях.

Напомним, ранее сообщалось, что власти Башкирии выделят 1,7 млрд рублей на благоустройство дворов.