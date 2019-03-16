Власти Башкирии выделят 1,7 млрд рублей на благоустройство дворов

В Башкирии на благоустройство дворов из бюджета выделят 1,7 млрд рублей.

Средства распределят по программе по комплексному благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов «Башкирские дворики», которая будет действовать до 2024 года.

Планируется, что в 2019 году ремонтные работы проведут в 480 дворах. В ближайшие пять лет будут реконструированы 3000 дворовых территорий во всех населенных пунктах республики.

В этом году в Уфе по данной программе отремонтируют 85 дворов, в том числе уложат новый тротуар, установят детские и спортивные площадки, поставят новое освещение, оборудуют ограждения и так далее, рассказали в пресс-службе мэрии.

Напомним, ранее сообщалось, что программа по ремонту центральных улиц в селах и деревнях Башкирии обойдется в 53 млрд рублей.