Эксперты назвали самые полезные ягоды

Самыми полезными ягодами считаются брусника и голубика. Об этом заявил научный сотрудник отделения гастроэнтерологии и гепатологии Клиники лечебного питания ФГБУН «ФИЦ питания и биотехнологии» Владимир Пилипенко.

По мнению специалиста, при выращивании брусники и голубики не применяются различные вредные вещества. При этом популярная у россиян клубника может содержать в себе опасные микроэлементы, появившиеся в результате химической обработки.

«Более полезны те ягоды, которые плохо культивируются, потому что та клубника, которая сейчас везде продается, массового производства», — цитирует Пилипенко «РИА Новости».

Отмечается, что ягоды полезны и богаты витаминами и микроэлементами, такими как витамин С, фолиевая кислота, магний, медь, селен. Так, черника и голубика богата флавоноидами, то есть веществами, которые при попадании в организм активируют работу ферментов.

По мнению врача диетолога Клиники лечебного питания, кандидата медицинских наук Елены Ливанцовой, ягоды благотворно влияют на работу сердечно-сосудистой и нервной системы, поддерживают иммунитет и замедляют процессы старения.

Дневная порция ягод составляет 100 — 120 граммов, для положительного эффекта для организма ягоды следует есть не менее трех раза в неделю.

Напомним, ранее диетолог назвала способ сократить потребление вредной пищи.