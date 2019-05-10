Диетолог назвала способ сократить потребление вредной пищи

Американский диетолог Кери Ганс рассказала, что сократить потребление вредной пищи, способствующее ожирению, можно с помощью жевательной резинки без сахара.



Эксперт рекомендует заменить жвачкой сладкое. По ее словам, жевание подавляет аппетит и тягу перекусывать вредными продуктами.

Также Ганс отметила, что люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли в среднем на 40 калорий меньше обычного, передает CNN.

Ранее ученые из Японии выяснили, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса. Эксперты считают, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, которые содержатся в цельных злаках, усиливают чувство сытости, тем самым предотвращая переедание.

