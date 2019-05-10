Новости общества

00:44 МСК Все новости
Новости раздела
Общество

Диетолог назвала способ сократить потребление вредной пищи

00:33, 10.05.2019
Диетолог назвала способ сократить потребление вредной пищи
Фото: pixabay.com

Американский диетолог Кери Ганс рассказала, что сократить потребление вредной пищи, способствующее ожирению, можно с помощью жевательной резинки без сахара.

Эксперт рекомендует заменить жвачкой сладкое. По ее словам, жевание подавляет аппетит и тягу перекусывать вредными продуктами.

Также Ганс отметила, что люди, которые жевали жвачку, в следующий прием пищи потребляли в среднем на 40 калорий меньше обычного, передает CNN.

Ранее ученые из Японии выяснили, что уровень ожирения существенно ниже в регионах, жители которых употребляют много риса. Эксперты считают, что клетчатка, питательные вещества и растительные соединения, которые содержатся в цельных злаках, усиливают чувство сытости, тем самым предотвращая переедание.

Общество
Распечатать материал
комментарии 0

комментарии

Пока никто не оставил комментарий, будьте первым

Войти через соцсети
Свернуть комментарии

Читайте также

Спецпроекты

Рекомендуем

Новости партнеров