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«АвтоВАЗ» отзовет в России более 900 автомобилей Lada Xray

01:35, 05.06.2019
«АвтоВАЗ» отзовет в России более 900 автомобилей Lada Xray
Фото: ru.wikipedia.org

ПАО «АвтоВАЗ» отзовет в России 933 автомобиля Lada Xray, проданных с января 2019 года.

Причиной отзыва является возможность повреждения сварного шва вала электромеханического усилителя рулевого управления. На отозванных автомобилях будет бесплатно выполнена замена проблемного вала.

VIN-коды отозванных машин можно узнать на сайте Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии (Росстандарт).

Ранее ПАО «АвтоВАЗ» подтвердил информацию об отзыве всех автомобилей Lada Xray Cross. Пока речь идет о 500 экземплярах, которые уже приобретены клиентами. Причиной отзыва послужил возможный дефект электроусилителя вала рулевого управления.

ПромышленностьМашиностроение
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