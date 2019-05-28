АвтоВАЗ сообщил об отзыве Lada Xray Cross

ПАО «АвтоВАЗ» подтвердил информацию об отзыве всех автомобилей Lada Xray Cross. Пока речь идет о 500 экземплярах, которые уже приобретены клиентами.

«Все владельцы таких автомобилей получат уведомления и будут обеспечены быстрым обслуживанием», — приводит «Российская газета» ответ пресс-службы компании.

Причиной отзыва послужил возможный дефект электроусилителя вала рулевого управления.

Росстандарт пока не опубликовал сообщение об отзывной компании, к которому обычно прилагается список VIN-кодов машин, попавших под отзыв.

Ранее сообщалось, что АвтоВАЗ отзовет в России 32 892 автомобиля Lada Largus. У авто обнаружились проблемы с вакуумным усилителем тормозов.

