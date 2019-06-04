Ильзат Ахметов: «Слежу за «Рубином», переживаю за результаты, тем более что там у меня осталось много друзей»

Полузащитник ЦСКА и сборной России, а также экс-игрок казанского «Рубина» в беседе с корреспондентом «Реального времени» рассказал, как приняли дебютанта команды Николая Комличенко.

— Комличенко приняли очень позитивно. Он очень легко адаптировался в нашем дружном коллективе, как и все, в общем-то. Я тоже недавно проходил через адаптацию в сборной, так же нормально все прошло. Главный «адаптатор» — Дзюба, конечно (смеется). Шутки, подколы — это его тема. Нет, через какие-то обряды он не заставляет нас проходить. Это Жиркова на посвящении в «Челси» заставляли петь перед всей командой. У нас, к счастью, такого нет».

Также Ахметов рассказал о своей бывшей команде — казанском «Рубине»:



— Мне очень приятно, что в Казани обо мне помнят. Слежу за «Рубином», переживаю за результаты, тем более что там у меня осталось много друзей. Тот же Егор Сорокин, которого вызвали в сборную и который сегодня провел хороший матч», — сказал Ильзат РВ.



В 26 играх прошедшего сезона Ильзат Ахметов отметился тремя голевыми передачами.



