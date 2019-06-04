Александр Головин — «Реальному времени»: «Интерес ко мне от «Интера» и «Милана»? Не знаю, в интернете виднее»

Фото: kubnews

Полузащитник «Монако» и сборной России Александр Головин после контрольного матча против «Чертаново» побеседовал с корреспондентом «Реального времени» и прокомментировал информацию о возможном переходе в один из клубов итальянской Серии А, а так же оценил прошедший сезон во французской лиге.



«В начале сезона было непросто, но спустя почти год я чувствую себя в «Монако» намного увереннее. Надеюсь, следующий сезон получится для нас лучше. Есть ли у меня предложения от «Интера» и «Милана»? Не знаю, вам виднее, вы же в интернете все это вычитываете», — с иронией ответил Головин.



В прошедшем сезоне в составе «Монако» Головин в 30 играх отметился 3 голами и 3 голевыми передачами.





