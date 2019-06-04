Следком задержал двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ

Сотрудники Следственного комитета России задержали двоих подозреваемых в убийстве бывшего бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина, сообщается на официальном портале СК РФ.

Роль каждого из задержанных устанавливается следствием. Накануне уже появилась информация о задержании одного из подозреваемых в убийстве. Об этом сообщил отец погибшего. Но в пресс-службе Следственного комитета эту информацию комментировать не стали, отметив лишь, что следователи активно работают по делу.



Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку и один из нападавших ударил его ножом.

