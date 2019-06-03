Задержан один из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец погибшего Алексей Белянкин.



«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие» — приводит слова Белянкина РБК.



В пресс-службе Следственного комитета эту информацию комментировать не стали, отметив лишь, что следователи активно работают по делу.



Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку и один из нападавших ударил его ножом.

