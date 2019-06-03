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Задержан один из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ

23:29, 03.06.2019
Задержан один из подозреваемых в убийстве бывшего спецназовца ГРУ
Фото: sledcom.ru

Подозреваемый в убийстве экс-бойца спецназа ГРУ Никиты Белянкина задержан. Об этом сообщил отец погибшего Алексей Белянкин.

«Я сегодня общался с представителями Следственного комитета, которые работали на месте. Они мне сказали, что все подозреваемые установлены, один задержан, с ним сейчас работает следствие» — приводит слова Белянкина РБК.

В пресс-службе Следственного комитета эту информацию комментировать не стали, отметив лишь, что следователи активно работают по делу.

Никита Белянкин погиб в деревне Путилково в Красногорском районе Подмосковья в ночь на 2 июня. Он вмешался в драку и один из нападавших ударил его ножом.

Происшествия
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