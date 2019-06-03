Россия заблокировала заявление Совбеза ООН по Сирии

Россия заблокировала заявление Совбеза ООН с призывом к сторонам сирийского конфликта подтвердить прекращение огня.

По информации источника «РИА Новости» в Совбезе, заявление, подготовленное Бельгией, Германией и Кувейтом, «призывало все стороны вернуться к полному соблюдению российско-турецкого соглашения о прекращении огня».

Другой собеседник агентства уточнил, что Россия не поддержала документ из-за того, что считает его избыточным при наличии меморандума.



Ранее сообщалось, что на внеочередном заседании Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии планируется обсудить гуманитарную помощь в Идлибе, где продолжаются бои.

