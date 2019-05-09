СМИ назвали дату экстренного заседания Совбеза ООН по Сирии
Внеочередное заседание Совета Безопасности ООН по ситуации в Сирии состоится в пятницу, 10 мая.
СБ заслушает доклад от представителя управления ООН по гуманитарным вопросам, передает ТАСС со ссылкой на источник в организации.
Запрос на проведение заседания направили Бельгия, Германия и Кувейт. Планируется, что основной темой станет гуманитарная проблема в Идлибе, где продолжаются бои.
Напомним, ранее Россия и КНР наложили вето на резолюцию США по Венесуэле в СБ ООН.Общество
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