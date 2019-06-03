Накануне Дня защиты детей «Фонд Хайруллина» подарил праздник 250 юным татарстанцам

Благотворительный «Фонд Хайруллина» накануне Дня защиты детей провел масштабную благотворительную акцию для ребят из районов Татарстана.

Праздник состоялся на площадке Казанского театра кукол «Экият», куда мальчишки и девчонки приехали сразу после праздничного обеда в кафе. У входа в театр детей встретили персонажи из самых разных сказок мира, а в просторном зале ожидал невероятно интересный спектакль по мотивам всемирно известного произведения «Малыш и Карлсон».

Перед началом представления с приветственным словом выступила исполнительный директор благотворительного «Фонда Хайруллина» Ирина Волостнова. Она напомнила, что в первый день лета во всем мире отмечают День защиты детей.

«Это не только праздник, но и напоминание нам, взрослым, о том, что мы несем ответственность за подрастающее поколение. Мы должны стараться, чтобы наши дети всегда были радостными, чтобы у них всегда было солнечное настроение», — отметила Волостнова.

От имени основателя фонда — депутата Государственной думы РФ Айрата Хайруллина — организаторы акции пожелали юным жителям республики самого главного — здоровья, много сил, друзей и хорошей, счастливой жизни.

Масштабное событие «Фонд Хайруллина» проводит на протяжении последних 9 лет, за это время его участниками стали тысячи ребят со всех уголков республики.

«Уже вошло в традицию, что благотворительный «Фонд Хайруллина» ежегодно организует такой праздник с посещением прекрасного Казанского театра кукол. Ежегодно к нам приезжают ребята из 10 муниципальных районов, входящих в Нижнекамский избирательный округ, — это Нижнекамский, Заинский, Алькеевский, Алексеевский, Спасский, Чистопольский, Нурлатский, Аксубаевский, Новошешминский и Черемшанский. Мы привозим полный зал — 250 детей, заранее разрабатываем и планируем программу праздника», — рассказала журналистам Ирина Волостнова.

Она добавила, что участниками благотворительной акции становятся дети из социально незащищенных слоев населения, которые нуждаются в дополнительной поддержке и опеке. Речь идет о воспитанниках детских домов, интернатов и ребятах из малообеспеченных семей.

«Посмотрите, как они расцветают, когда мы привозим их сюда. У них с лиц не сходят улыбки и восторг», — поделилась Волостнова.

После показа спектакля праздник для ребят не закончился — каждому из них вручили сладкие подарки и вкусное мороженое.

Благотворительный «Фонд Хайруллина» был создан депутатом Госдумы Айратом Хайруллиным в 2003 году. Главная цель фонда — поддержка детей-сирот, пенсионеров, инвалидов и других социально незащищенных слоев общества. За время работы фонда реальную помощь получили тысячи людей, а сама организация постоянно расширяет сферы благотворительной деятельности и охватывает поддержкой все больше нуждающихся.

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