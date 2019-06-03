Следком изучает место взрыва на заводе «Кристалл» в Дзержинске

Следователи приступили к изучению места взрыва на оборонном заводе в Дзержинске. Возбуждено уголовное дело, расследование которого находится на «особом контроле у руководства регионального следственного управления».

«В настоящее время следователи СК продолжат работать на месте происшествия, детально осматривая его. Кроме того, допрашиваются свидетели и потерпевшие, назначаются криминалистические и судебно-медицинские экспертизы, изымается необходимая документация», — сообщает пресс-служба СУ СКР по Нижегородской области.

В пресс-службе АО «ГосНИИ «Кристалл» сообщили, что сегодня предприятие обесточено. Однако сотрудники привлечены к восстановительным работам, передает «Интерфакс».

Напомним, что в субботу, 1 июня, на территории «Кристалла» произошло несколько взрывов. В результате разрушены пять зданий предприятия. По последним данным регионального Минздрава, в больницы Дзержинска с повреждениями после взрывов обратились 89 человек.