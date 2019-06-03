Индекс Мосбиржи впервые в истории превысил 2700 пунктов

Индекс Московской биржи впервые в истории поднялся выше 2 700 пунктов.

На 12.51 мск этот показатель вырос до 2 714,52. Максимальным значением стало 2 720 пунктов, пишет РБК.



Как сообщает «Интерфакс», причиной роста индекса стало увеличение стоимости акций «Газпрома», обновивших максимум с начала мая 2011 года. Они повысились примерно на 10%, благодаря чему «Газпром» снова обогнал Сбербанк в списке самых дорогих компаний в РФ.

Напомним, 22 мая индекс Мосбиржи на открытии торгов обновил исторический максимум, превысив отметку 2 620 пунктов.